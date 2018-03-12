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Бизнес

Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП), вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,25%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
414 760
Ставка
8,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней
от 5 000 000 ₽ 8,05 8,15 8,25
91 день 181 день 367 дней
от 100 000 $ 1,2 1,8 2,2
91 день 181 день 367 дней
от 100 000 € 0,5 1 1,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 17:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Бизнес» в 6 городах России
4 025
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Справочная информация
АО «Международный банк Санкт-Петербурга»
Адрес
194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 5
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 327-11-08

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