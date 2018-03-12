Бизнес
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,25%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
414 760 ₽
Ставка
8,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 5 000 000 ₽
|8,05
|8,15
|8,25
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 100 000 $
|1,2
|1,8
|2,2
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 100 000 €
|0,5
|1
|1,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 17:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Бизнес» в 6 городах России
4 025
Справочная информация
АО «Международный банк Санкт-Петербурга»
- Адрес
-
194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 5
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 327-11-08
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