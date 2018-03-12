Премиальный
Ситибанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
от 182 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 234 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|6 мес.
|12 мес.
|от 20 000 ₽
|4,5
|6
процентные ставки указаны с учетом премиальной ставки; основная ставка по вкладу составляет 2% для шести месяцев и 3% для 12 месяцев
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
остаток средств во вкладе на последний календарный день месяца должен превышать остаток на последний календарный день предыдущего месяца на сумму не менее 20 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 12:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный» в 8 городах России
1 358
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
- Адрес
-
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба
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