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Премиальный

Ситибанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 234
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес. 12 мес.
от 20 000 ₽ 4,5 6

процентные ставки указаны с учетом премиальной ставки; основная ставка по вкладу составляет 2% для шести месяцев и 3% для 12 месяцев

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
остаток средств во вкладе на последний календарный день месяца должен превышать остаток на последний календарный день предыдущего месяца на сумму не менее 20 000 рублей
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 12:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный» в 8 городах России
1 358
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
Сайт
www.citibank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 12 Банкоматы 22 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба

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