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процентные ставки указаны с учетом премиальной ставки; основная ставка по вкладу составляет 2% для шести месяцев и 3% для 12 месяцев

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма остаток средств во вкладе на последний календарный день месяца должен превышать остаток на последний календарный день предыдущего месяца на сумму не менее 20 000 рублей Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 28.02.2018 12:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.