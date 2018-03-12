Пенсионный доход
Агросоюз, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
1,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 1 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
21 ₽
Ставка
1,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 1 дня
|от 500 000 ₽
|1,5
срок вклада не ограничен
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
по желанию вкладчика, оформляется банковская карта Visa Gold/MasterCard Gold
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при достижении вкладчиком пенсионного возраста по старости либо при предъявлении пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего назначение пенсии.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 12:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход» в 11 городах России
1 366
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Агросоюз»
- Адрес
-
101000, г. Москва, Уланский пер., д. 13, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-00-91 — единая справочная служба
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