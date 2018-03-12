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Пенсионный доход

Агросоюз, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
1,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 1 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
21
Ставка
1,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1 дня
от 500 000 ₽ 1,5

срок вклада не ограничен

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
по желанию вкладчика, оформляется банковская карта Visa Gold/MasterCard Gold
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при достижении вкладчиком пенсионного возраста по старости либо при предъявлении пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего назначение пенсии.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 12:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход» в 11 городах России
1 366
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Агросоюз»
Адрес
101000, г. Москва, Уланский пер., д. 13, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-00-91 — единая справочная служба

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