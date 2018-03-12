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Залоговый

Юг-Инвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 395 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
649
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
395 дней 735 дней 1100 дней 1470 дней 1830 дней
от 10 000 ₽ 6 6 6 6 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
свыше 395 дней — процентная ставка за полные месяцы сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Залоговый» в 26 городах России
416
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Справочная информация
ОАО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(861) 259-66-56

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