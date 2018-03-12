Залоговый
Юг-Инвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 395 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
649 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|395 дней
|735 дней
|1100 дней
|1470 дней
|1830 дней
|от 10 000 ₽
|6
|6
|6
|6
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
свыше 395 дней — процентная ставка за полные месяцы сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Залоговый» в 26 городах России
416
Справочная информация
ОАО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
- Адрес
-
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
- Отделения и банкоматы
-
в городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 259-66-56
Специальные предложения
по вкладам
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