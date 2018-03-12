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Двойной доход (договор ИСЖ на пять лет)

Связь-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,70%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
651
Ставка
8,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 мес. 6 мес.
от 30 000 ₽ 8,7 8,7

процентные ставки указаны при заключении договора ИСЖ на пять лет

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
Особые условия

Вклад открывается при наличии у клиента заключенного и оплаченного договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в Банке в день заключения договора вклада. Оформление договора ИСЖ доступно в офисах Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Нижнего Новгорода.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «Максимальный доход» в рублях РФ, действующих на дату пролонгации, на срок равный 3 месяцам или 6 месяцам, с учетом суммы и валюты вклада, а также условиях его открытия
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 13:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Двойной доход (договор ИСЖ на пять лет)» в 65 городах России
12 249
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Сайт
www.sviaz-bank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
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Телефоны
8 800 500-00-80 — единая справочная служба

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