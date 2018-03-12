Двойной доход (договор ИСЖ на пять лет)
Связь-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 8,70%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
651 ₽
Ставка
8,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 мес.
|6 мес.
|от 30 000 ₽
|8,7
|8,7
процентные ставки указаны при заключении договора ИСЖ на пять лет
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- страховой
- Особые условия
-
Вклад открывается при наличии у клиента заключенного и оплаченного договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в Банке в день заключения договора вклада. Оформление договора ИСЖ доступно в офисах Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Нижнего Новгорода.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада «Максимальный доход» в рублях РФ, действующих на дату пролонгации, на срок равный 3 месяцам или 6 месяцам, с учетом суммы и валюты вклада, а также условиях его открытия
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 13:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Двойной доход (договор ИСЖ на пять лет)» в 65 городах России
12 249
Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
-
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-00-80 — единая справочная служба
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