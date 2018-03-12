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процентные ставки указаны при заключении договора ИСЖ на пять лет

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад страховой Особые условия Вклад открывается при наличии у клиента заключенного и оплаченного договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в Банке в день заключения договора вклада. Оформление договора ИСЖ доступно в офисах Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Нижнего Новгорода. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна на условиях вклада «Максимальный доход» в рублях РФ, действующих на дату пролонгации, на срок равный 3 месяцам или 6 месяцам, с учетом суммы и валюты вклада, а также условиях его открытия Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 22.02.2018 13:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.