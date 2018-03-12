Надежный
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,19%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
45 235 ₽
Ставка
7,19%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|от 50 000 ₽
|6,42
|6,61
|от 250 000 ₽
|6,71
|6,9
|от 750 000 ₽
|6,91
|7,1
|от 1 250 000 ₽
|7,01
|7,19
|91 день
|181 день
|от 1 000 $
|0,2
|0,5
|от 3 000 $
|0,25
|0,6
|от 10 000 $
|0,35
|0,7
|от 15 000 $
|0,4
|0,8
|91 день
|181 день
|от 1 000 €
|0,1
|0,1
|от 3 000 €
|0,1
|0,1
|от 10 000 €
|0,1
|0,1
|от 15 000 €
|0,1
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
для резидентов РФ проценты выплачиваются на специальный карточный счет или на текущий счет или счет вклада «до востребования», открытый в банке на имя вкладчика; для нерезидентов РФ – на текущий счет или счет вклада «до востребования», открытый в банке на имя вкладчика
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Основной доход PRO", подробнее см. сайт банка
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный» в 24 городах России
12 169
Справочная информация
ПАО «Национальный банк «Траст»
- Адрес
-
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
- Сайт
- www.trust.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 587-90-44
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,5% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
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