для резидентов РФ проценты выплачиваются на специальный карточный счет или на текущий счет или счет вклада «до востребования», открытый в банке на имя вкладчика; для нерезидентов РФ – на текущий счет или счет вклада «до востребования», открытый в банке на имя вкладчика