Оптимальный
Эксперт Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 270 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
19 351 ₽
Ставка
6,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|270 дней
|1 год 1 день
|от 300 000 ₽ до 1 400 000 ₽
|6
|6,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 13:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 7 городах России
10 437
Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
- Адрес
-
644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
- Отделения и банкоматы
-
в городе Омск
- Телефоны
-
8 800 333-11-50 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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