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Фаворит

Невский Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,28%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
368 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
7 340
Ставка
7,28%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
368 дней
от 100 000 ₽ 7,28

проценты начисляются по периодам: с 1 по 60 день - 8,1%, с 61 по 150 день - 7,5%, со 151 по 240 день - 7,2%, с 241 по 368 день - 6,8%; указана годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 200 дней - по ставке "До востребования", с 201-го дня - по ставке 4,3% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «Классический», действующих на дату пролонгации
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 11:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Фаворит» в 5 городах России
1 064
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Справочная информация
ПАО «Невский народный банк»
Адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 3, лит. А
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 3 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 777-77-90

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