Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

проценты начисляются по периодам: с 1 по 60 день - 8,1%, с 61 по 150 день - 7,5%, со 151 по 240 день - 7,2%, с 241 по 368 день - 6,8%; указана годовая процентная ставка за полный срок вклада