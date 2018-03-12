Вход
Поиск

Лояльный

Тексбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
74 405
Ставка
7,4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 100 000 ₽ 7,2
от 1 000 000 ₽ 7,4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается только постоянным вкладчикам при условии закрытия действующего вклада.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течении 180 дней с даты открытия вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 11:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лояльный» в 4 городах России
1 000
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк»
Адрес
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 99
Отделения и банкоматы
в городе Черкесск
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(8782) 21-22-23

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Весенний 8 50 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный - Накопительный 7,5 10 000 ₽ Посмотреть
Универсальный 7,4 1 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 7,4 10 000 ₽ Посмотреть
Доходный 7,3 1 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще