Лояльный
Тексбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
74 405 ₽
Ставка
7,4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 100 000 ₽
|7,2
|от 1 000 000 ₽
|7,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается только постоянным вкладчикам при условии закрытия действующего вклада.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течении 180 дней с даты открытия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 11:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лояльный» в 4 городах России
1 000
Справочная информация
АО «Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк»
- Адрес
-
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 99
- Отделения и банкоматы
-
в городе Черкесск
- Телефоны
-
(8782) 21-22-23
Специальные предложения
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