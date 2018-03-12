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Стабильный рост

Ижкомбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.
Валюта
Ставка
7,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
547 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
112
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
18 мес.
от 1 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее 60 дней до окончания срока действия договра
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный рост» в 15 городах России
991
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Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
Отделения и банкоматы
в городе Ижевск
Отделения 10 Банкоматы 68 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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