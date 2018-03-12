Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение 180 дней с момента открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за каждые полные 90 дней – ставка сохраняется Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения +0,5% пенсионерам по возрасту (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет на момент открытия вклада) Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 13:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.