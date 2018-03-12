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Для управления-2018

Автоградбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.
Валюта
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
18 765
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 1 000 ₽ 5,75
от 300 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение 180 дней с момента открытия вклада
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
Досрочное расторжение
на льготных условиях
за каждые полные 90 дней – ставка сохраняется
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения
+0,5% пенсионерам по возрасту (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет на момент открытия вклада)
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для управления-2018» в 18 городах России
549
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Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43
Отделения и банкоматы
в городе Набережные Челны
Отделения 7 Банкоматы 26 посмотреть на карте
Телефоны
(8552) 32-50-00

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