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Пенсионный - Накопительный

Тексбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
754
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 274 дня 367 дней
от 10 000 ₽ 6,9 7,3 7,4 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или по достижению пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет).

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
30 000 рублей; в течение девяти месяцев с даты открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный - Накопительный» в 4 городах России
619
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Справочная информация
АО «Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк»
Адрес
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 99
Отделения и банкоматы
в городе Черкесск
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(8782) 21-22-23

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