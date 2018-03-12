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Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или по достижению пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет). Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 30 000 рублей; в течение девяти месяцев с даты открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 11:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.