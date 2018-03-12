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МТС Премиальный Плюс

МТС Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 6 000 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
1 480 000
Ставка
7,4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
1 год 1 год 6 мес. 2 года
от 6 000 000 ₽ 7,3 6,8 6,4
от 20 000 000 ₽ 7,4 6,9 6,5
1 год 1 год 6 мес. 2 года
от 100 000 $ 1,6 1,7 1,8
от 300 000 $ 1,7 1,8 1,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается по всех офисах банка, за исключением городов: Барнаул, Вологда, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Киров, Пенза, Рязань и Сегежа.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 12:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МТС Премиальный Плюс» в 68 городах России
2 067
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, п-т Андропова, д. 18, корп. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 13 Банкоматы 49 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт

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