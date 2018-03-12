МТС Премиальный Плюс
МТС Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 6 000 000 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 480 000 ₽
Ставка
7,4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|1 год
|1 год 6 мес.
|2 года
|от 6 000 000 ₽
|7,3
|6,8
|6,4
|от 20 000 000 ₽
|7,4
|6,9
|6,5
|1 год
|1 год 6 мес.
|2 года
|от 100 000 $
|1,6
|1,7
|1,8
|от 300 000 $
|1,7
|1,8
|1,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается по всех офисах банка, за исключением городов: Барнаул, Вологда, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Киров, Пенза, Рязань и Сегежа.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 12:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МТС Премиальный Плюс» в 68 городах России
2 067
Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
-
115432, г. Москва,
п-тАндропова, д. 18, корп. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт
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