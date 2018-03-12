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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 20 000 рублей, 500 долларов/евро Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 22.02.2018 10:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.