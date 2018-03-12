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Высокий процент

Инкаробанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,20%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
8 133
Ставка
8,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 367 дней
от 200 000 ₽ 7,45 7,7 8,2
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 367 дней
от 5 000 $ 1 1,25 1,5
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 367 дней
от 5 000 € 0,5 0,75 1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
20 000 рублей, 500 долларов/евро
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 10:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Высокий процент» в 1 городе России
8 745
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Инкаробанк»
Адрес
125047, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 32
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте

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