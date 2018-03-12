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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад для клиентов-владельцев основных расчетных карт MasterCard World и MasterCard Platinum. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях на 0,25 п.п или 1 п.п. клиентам, заключившим договор по инвестиционным продуктам "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни", подробнее см. сайт банка Автопролонгация возможна на условиях и по ставке вклада «Основной доход PRO» Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 16:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.