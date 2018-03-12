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Премиальный (для владельцев основных расчетных карт MasterCard Black Edition)

Национальный Банк «Траст», вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
90 493
Ставка
7,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 50 000 ₽ 5,7 6,5 6,6 5,7
от 250 000 ₽ 6 6,8 6,9 6
от 750 000 ₽ 6,2 7 7,1 6,2
от 1 250 000 ₽ 6,3 7,1 7,2 6,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад для клиентов-владельцев основных расчетных карт MasterCard Black Edition.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
на 0,25 п.п или 1 п.п. клиентам, заключившим договор по инвестиционным продуктам "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни", подробнее см. сайт банка
Автопролонгация
возможна
на условиях и по ставке вклада «Основной доход PRO»
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный (для владельцев основных расчетных карт MasterCard Black Edition)» в 24 городах России
2 504
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Справочная информация
ПАО «Национальный банк «Траст»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Сайт
www.trust.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 15 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 587-90-44

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