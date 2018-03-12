Пенсионный пополняемый
Кубань Кредит, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
33 225 ₽
Ставка
6,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 до 545 дней
|от 546 до 1100 дней
|от 1 000 ₽
|5,5
|6
|5,75
|5,5
|5
|от 150 000 ₽
|6
|6,5
|6,25
|6
|5,5
|от 1 000 000 ₽
|6,25
|6,7
|6,5
|6,25
|6
по вкладам открытым на срок от 271 дня и более процентные ставки устанавливаются отдельно на сумму вклада, указанную в договоре при его открытии, и сумму каждого дополнительного взноса
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей - через кассу банка, при прочих условиях - без ограничений (подробнее на сайте банка)
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
для приобретения недвижимого имущества у застройщиков - партнеров, проценты за текущий месяц выплачиваются по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы или при других условиях
+0,1 п.п. для клиентов, получающих пенсию в КБ «Кубань Кредит»
- Автопролонгация
-
возможна
на срок 91-180 дней - три раза, на срок 181-270 дней - два раза
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный пополняемый» в 48 городах России
1 315
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
-
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Отделения и банкоматы
-
в городе Краснодар
- Телефоны
-
8 800 555-25-18 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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