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по вкладам открытым на срок от 271 дня и более процентные ставки устанавливаются отдельно на сумму вклада, указанную в договоре при его открытии, и сумму каждого дополнительного взноса

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей - через кассу банка, при прочих условиях - без ограничений (подробнее на сайте банка) Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования для приобретения недвижимого имущества у застройщиков - партнеров, проценты за текущий месяц выплачиваются по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы или при других условиях +0,1 п.п. для клиентов, получающих пенсию в КБ «Кубань Кредит» Автопролонгация возможна на срок 91-180 дней - три раза, на срок 181-270 дней - два раза Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 11:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.