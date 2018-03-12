Вход
Поиск

Пенсионный пополняемый

Кубань Кредит, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
33 225
Ставка
6,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 545 дней от 546 до 1100 дней
от 1 000 ₽ 5,5 6 5,75 5,5 5
от 150 000 ₽ 6 6,5 6,25 6 5,5
от 1 000 000 ₽ 6,25 6,7 6,5 6,25 6

по вкладам открытым на срок от 271 дня и более процентные ставки устанавливаются отдельно на сумму вклада, указанную в договоре при его открытии, и сумму каждого дополнительного взноса

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей - через кассу банка, при прочих условиях - без ограничений (подробнее на сайте банка)
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
для приобретения недвижимого имущества у застройщиков - партнеров, проценты за текущий месяц выплачиваются по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы или при других условиях
+0,1 п.п. для клиентов, получающих пенсию в КБ «Кубань Кредит»
Автопролонгация
возможна
на срок 91-180 дней - три раза, на срок 181-270 дней - два раза
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный пополняемый» в 48 городах России
1 315
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 42 Банкоматы 50 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Сберегательный 6,75 1 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный сберегательный 6,75 1 000 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 6,7 1 000 000 ₽ Посмотреть
Квартирный 6,33 3 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный специальный 5,5 10 ₽ Посмотреть
Правильный 4,93 1 000 ₽ Посмотреть
Управляемый 3,75 10 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще