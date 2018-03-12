Премиум
Бум-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
299 130 ₽
Ставка
8,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 300 000 ₽
|8
|от 1 500 000 ₽
|8,35
|от 3 500 000 ₽
|8,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад принимается при условии безналичного открытия путем перечисления с другого вклада в банке, открытого ранее.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 12:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум» в 8 городах России
394
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Бум-Банк»
- Адрес
-
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 62
- Отделения и банкоматы
-
в городе Нальчик
- Телефоны
-
(8662) 42-34-28
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