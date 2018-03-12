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Премиум

Бум-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
299 130
Ставка
8,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 300 000 ₽ 8
от 1 500 000 ₽ 8,35
от 3 500 000 ₽ 8,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад принимается при условии безналичного открытия путем перечисления с другого вклада в банке, открытого ранее.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 12:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум» в 8 городах России
394
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Бум-Банк»
Адрес
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 62
Отделения и банкоматы
в городе Нальчик
Отделения 3 Банкоматы 17 посмотреть на карте
Телефоны
(8662) 42-34-28

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