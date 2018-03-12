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Вклад "Ю"

ЮниКредит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
13 637
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 181 до 368 дней
от 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад могут открыть клиенты, не имевшие срочный вклад в банке в 2016-2017 г.г., а так же, у которых срок действия вклада «Второй» или «Выбери Лучшее» заканчивается с 01.12.2017 включительно.

Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
не ранее чем через 91 календарный день с момента открытия вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 13:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад "Ю"» в 35 городах России
2 913
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
Сайт
www.unicreditbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 33 Банкоматы 99 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-10-20 — единая справочная служба

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