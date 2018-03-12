Срочный пополняемый
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
377 055 ₽
Ставка
7,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 181 до 270 дней
|от 367 дней
|от 100 000 ₽
|5,5
|6
|от 1 000 000 ₽
|6,75
|7
|от 5 000 000 ₽
|7,25
|7,5
|от 181 до 270 дней
|от 367 дней
|от 3 000 $
|1,15
|1,4
|от 100 000 $
|1,5
|1,7
|от 181 до 270 дней
|от 367 дней
|от 3 000 €
|0,03
|0,1
|от 100 000 €
|0,1
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Для открытия вклада необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и СНИЛС (при наличии).
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
30 000 рублей, 1 000 долларов/евро; по вкладам на срок от 181 до 270 дней - не позднее 60 дней до окончания срока вклада, на срок от одного года - не позднее 60 дней до окончания срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 16:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный пополняемый» в 1 городе России
1 205
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Еврофинанс Моснарбанк»
- Адрес
-
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-86-00 — единая справочная служба
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