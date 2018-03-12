Для открытия вклада необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и СНИЛС (при наличии).

минимальная сумма

срок внесения пополнения

30 000 рублей, 1 000 долларов/евро; по вкладам на срок от 181 до 270 дней - не позднее 60 дней до окончания срока вклада, на срок от одного года - не позднее 60 дней до окончания срока вклада