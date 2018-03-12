Вход
Поиск

Срочный с частичным сохранением доходности при досрочном расторжении

Еврофинанс Моснарбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 2 500 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
175 959
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 181 до 270 дней от 367 дней
от 2 500 000 ₽ 6,75 7
от 181 до 270 дней от 367 дней
от 100 000 $ 1,5 1,8
от 181 до 270 дней от 367 дней
от 100 000 € 0,1 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Для открытия вклада необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и СНИЛС (при наличии).

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
менее половины срока (до 90/180 дней) - по ставке вклада "До востребования", более половины срока (свыше 90/180 дней) - в размере 2/3 процентной ставки, действующей по вкладу на момент размещения
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 16:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный с частичным сохранением доходности при досрочном расторжении» в 1 городе России
704
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Еврофинанс Моснарбанк»
Адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-86-00 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Срочный 8,15 5 000 000 ₽ Посмотреть
Срочный с ежемесячной выплатой процентов 7,75 5 000 000 ₽ Посмотреть
Срочный пополняемый 7,5 5 000 000 ₽ Посмотреть
Срочный в долларах и евро 2,3 1 000 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще