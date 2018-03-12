Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Для открытия вклада необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и СНИЛС (при наличии). Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях менее половины срока (до 90/180 дней) - по ставке вклада "До востребования", более половины срока (свыше 90/180 дней) - в размере 2/3 процентной ставки, действующей по вкладу на момент размещения Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 16:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.