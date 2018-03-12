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Срочный с ежемесячной выплатой процентов

Еврофинанс Моснарбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 2 500 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
389 623
Ставка
7,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 181 до 270 дней от 367 дней
от 2 500 000 ₽ 7,25 7,5
от 5 000 000 ₽ 7,5 7,75
от 181 до 270 дней от 367 дней
от 100 000 $ 1,55 1,9
от 181 до 270 дней от 367 дней
от 100 000 € 0,1 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Для открытия вклада необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и СНИЛС (при наличии).

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 16:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный с ежемесячной выплатой процентов» в 1 городе России
1 809
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Еврофинанс Моснарбанк»
Адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-86-00 — единая справочная служба

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