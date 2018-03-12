Срочный в долларах и евро
Валюта
USD EUR
Ставка
до 2,30%
Сумма
от 300 000 $
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
23 126 $
Ставка
2,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 дней
|от 300 000 $
|1,75
|1,95
|2,15
|от 1 000 000 $
|1,8
|2
|2,3
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 дней
|от 250 000 €
|0,15
|0,2
|0,25
|от 860 000 €
|0,2
|0,25
|0,3
вклад с совокупным остатком средств в сумме эквивалентной 300 000/1 000 000 долларов
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Для открытия вклада необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и СНИЛС (при наличии).
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 16:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный в долларах и евро» в 1 городе России
671
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Еврофинанс Моснарбанк»
- Адрес
-
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-86-00 — единая справочная служба
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