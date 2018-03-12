Вход
Поиск

Ипотечный (в интернет-банке)

Всероссийский Банк Развития Регионов, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
633
Ставка
6,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 10 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается в системе дистанционного банковского обслуживания.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при условии личного обращения в банк и предоставления вкладчиком заключенного с банком кредитного договора в рамках продуктов «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Новостройка», «Ипотека с материнским капиталом» проценты сохраняются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ипотечный (в интернет-банке)» в 48 городах России
1 052
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 7 Банкоматы 148 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Прайм-М 7,05 150 000 000 ₽ Посмотреть
Привилегия 6,65 500 000 000 ₽ Посмотреть
Верность традициям 6,55 1 500 000 ₽ Посмотреть
Растем вместе 6,4 1 500 000 ₽ Посмотреть
Особый статус 6,25 500 000 000 ₽ Посмотреть
Точно в цель 6,1 1 500 000 ₽ Посмотреть
Умные деньги 6,05 1 ₽ Посмотреть
Ипотечный (в отделении банка) 6 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный капитал 5,95 100 000 ₽ Посмотреть
Свобода выбора 5,1 1 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще