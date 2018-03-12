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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается в системе дистанционного банковского обслуживания. Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при условии личного обращения в банк и предоставления вкладчиком заключенного с банком кредитного договора в рамках продуктов «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Новостройка», «Ипотека с материнским капиталом» проценты сохраняются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 16:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.