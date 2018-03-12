Вход
Поиск

Актуальный+ Онлайн

Эс-Би-Ай Банк (бывш. ЯР-Банк), вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
3 501
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • JPY
  • CHF
  • GBP
367 дней
от 50 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 6,75
367 дней
от 1 000 $ до 500 000 $ 1,4
367 дней
от 1 000 € до 500 000 € 0,5
367 дней
от 200 000 ¥ до 60 000 000 ¥ 0,4
367 дней
от 1 000 CHF до 500 000 CHF 0,3
367 дней
от 1 000 £ до 500 000 £ 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
капитализированные проценты по вкладу сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 10:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Актуальный+ Онлайн» в 1 городе России
572
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2, корп. 3
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700 65 12 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход Онлайн 7 50 000 ₽ Посмотреть
Удобный 6,75 50 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход 6,75 50 000 ₽ Посмотреть
Актуальный+ 6,5 50 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще