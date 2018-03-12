Доходный год
Металлинвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,23%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 270 ₽
Ставка
7,23%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 100 000 ₽
|7,23
три периода начисления процентов: с даты открытия вклада – по последний день 2-го месяца - 8,3%, с 1-го дня 3-го месяца – по последний день 4-го месяца - 7,1%, с 1-го дня 5-го месяца – по дату окончания срока вклада - 7%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Срок действия
- по 31.03.2018
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- сезонный
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 09:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный год» в 28 городах России
1 148
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
- Адрес
-
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-97-97 — единая справочная служба
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