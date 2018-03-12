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Доходный год

Металлинвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,23%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
7 270
Ставка
7,23%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 100 000 ₽ 7,23

три периода начисления процентов: с даты открытия вклада – по последний день 2-го месяца - 8,3%, с 1-го дня 3-го месяца – по последний день 4-го месяца - 7,1%, с 1-го дня 5-го месяца – по дату окончания срока вклада - 7%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Срок действия
по 31.03.2018
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
сезонный
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 09:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный год» в 28 городах России
1 148
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 6 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-97-97 — единая справочная служба

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