Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

три периода начисления процентов: с даты открытия вклада – по последний день 2-го месяца - 8,3%, с 1-го дня 3-го месяца – по последний день 4-го месяца - 7,1%, с 1-го дня 5-го месяца – по дату окончания срока вклада - 7%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада