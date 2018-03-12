Давай копить
Новокиб, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
4,00%
Сумма
от 500 ₽
Срок
546 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
31 ₽
Ставка
4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|546 дней
|от 500 ₽
|4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
500 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полные периоды капитализации сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 14:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Давай копить» в 2 городах России
217
Справочная информация
ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк»
- Адрес
-
654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69
- Отделения и банкоматы
-
в городе Кемерово
- Телефоны
-
(3843) 45-92-67
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