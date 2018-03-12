Искусство роста
СИАБ, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
935 ₽
Ставка
7,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|91 день
|181 день
|от 50 000 ₽
|7
|7,5
|7,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 14:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Искусство роста» в 2 городах России
893
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
- Адрес
-
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 200-81-30 — единая справочная служба(812) 347-87-87
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