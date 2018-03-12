Вход
Поиск

Искусство роста

СИАБ, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
935
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 91 день 181 день
от 50 000 ₽ 7 7,5 7,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 14:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Искусство роста» в 2 городах России
893
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 4 Банкоматы 4 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-81-30 — единая справочная служба
(812) 347-87-87

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
SIAB-VIP 7,7 2 500 000 ₽ Посмотреть
На высоте 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный 7 5 000 000 ₽ Посмотреть
Ежемесячный Плюс 7 50 000 ₽ Посмотреть
Выгодный 5 10 000 ₽ Посмотреть
Валютный доход 1,5 100 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще