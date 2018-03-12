Союзный-Лояльный VIP
Союзный, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,50%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
136 370 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 5 000 000 ₽ до 15 000 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
500 000 рублей; за исключением 30 последних дней до окончания срока действия депозита
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - 100 000 рублей
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 90 дней - 0,5%, с 91 по 180 день - по ставке вклада (5,5% годовых)
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 13:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Союзный-Лояльный VIP» в 6 городах России
431
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Союзный»
- Адрес
-
107014, г. Москва, ул. Бабаевская, д. 6
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 788-66-99
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