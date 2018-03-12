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Союзный-Лояльный VIP

Союзный, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
136 370
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 5 000 000 ₽ до 15 000 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
500 000 рублей; за исключением 30 последних дней до окончания срока действия депозита
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - 100 000 рублей
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 90 дней - 0,5%, с 91 по 180 день - по ставке вклада (5,5% годовых)
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 13:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Союзный-Лояльный VIP» в 6 городах России
431
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Союзный»
Адрес
107014, г. Москва, ул. Бабаевская, д. 6
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 788-66-99

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