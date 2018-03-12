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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 500 000 рублей; за исключением 30 последних дней до окончания срока действия депозита Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 100 000 рублей Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - 0,5%, с 91 по 180 день - по ставке вклада (5,5% годовых) Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 13:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.