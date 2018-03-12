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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения либо при достижении клиентом пенсионного возраста (у мужчин – 60 лет, у женщин – 55 лет). Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей; не позднее чем за 200 дней до истечения срока действия договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - по ставке вклада "До востребования", от 91 до 200 дней - 2,5%, от 201 до 300 дней - 3,5%, от 301 до 400 дней - 6% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 11:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.