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Пенсионный Плюс

Невский Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 288
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
400 дней
от 50 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения либо при достижении клиентом пенсионного возраста (у мужчин – 60 лет, у женщин – 55 лет).

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей; не позднее чем за 200 дней до истечения срока действия договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 90 дней - по ставке вклада "До востребования", от 91 до 200 дней - 2,5%, от 201 до 300 дней - 3,5%, от 301 до 400 дней - 6% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 11:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 5 городах России
274
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Справочная информация
ПАО «Невский народный банк»
Адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 3, лит. А
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 3 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 777-77-90

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