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В десятку

Росгосстрах Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,72%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
346
Ставка
6,72%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
366 дней
от 5 000 ₽ 6,72

четыре периода начисления процентов: до 90 дней - 10%, с 91 по 180 день - 6,5%, с 181 по 270 день - 5,5%, с 271 по 366 день - 5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
не позднее одного месяца до окончания срока договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 09:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «В десятку» в 1207 городах России
7 334
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Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 27 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-40-40 — единая справочная служба

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