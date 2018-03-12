В десятку
Росгосстрах Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,72%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
346 ₽
Ставка
6,72%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|366 дней
|от 5 000 ₽
|6,72
четыре периода начисления процентов: до 90 дней - 10%, с 91 по 180 день - 6,5%, с 181 по 270 день - 5,5%, с 271 по 366 день - 5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно
не позднее одного месяца до окончания срока договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 09:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «В десятку» в 1207 городах России
7 334
Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
- Адрес
-
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-40-40 — единая справочная служба
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