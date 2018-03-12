Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

четыре периода начисления процентов: до 90 дней - 10%, с 91 по 180 день - 6,5%, с 181 по 270 день - 5,5%, с 271 по 366 день - 5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств