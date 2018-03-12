Оформление вклада возможно при предъявлении вкладчиком заявки на приобретение паев ПИФ под управлением инвестиционной управляющей компании − партнера МТС Банка. Сумма вклада зависит от суммы взноса в ПИФ и не превышает эти взносы. Открыть депозит можно во всех офисах банка, кроме городов: Барнаул, Вологда, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Киров, Пенза, Рязань и Сегежа.