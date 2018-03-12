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МТС Капитал

МТС Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 9,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 184
Ставка
9,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 мес. 6 мес. 1 год
от 50 000 ₽ 9,5 8,5 8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия

Оформление вклада возможно при предъявлении вкладчиком заявки на приобретение паев ПИФ под управлением инвестиционной управляющей компании − партнера МТС Банка. Сумма вклада зависит от суммы взноса в ПИФ и не превышает эти взносы. Открыть депозит можно во всех офисах банка, кроме городов: Барнаул, Вологда, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Киров, Пенза, Рязань и Сегежа.

Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно
если денежные средства находились во вкладе не менее 31 дня
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «МТС Доходный»
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 12:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МТС Капитал» в 68 городах России
8 572
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, п-т Андропова, д. 18, корп. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 13 Банкоматы 49 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт

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