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Онлайн Бонус

Русский Ипотечный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 366 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 106
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
366 дней 549 дней 731 день
от 30 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 7 6,75 6,3
366 дней 549 дней 731 день
от 1 000 $ до 800 000 $ 1,5 1,4 1,3
366 дней 549 дней 731 день
от 1 000 € до 700 000 € 0,6 0,55 0,45
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается только через сайт банка, а также по телефону.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее, чем за 180 календарных дней до даты окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
не более одной расходной операции в течение срока действия договора в размере не более 25% от суммы вклада на дату заключения договора
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 3/4 срока вклада начисленные проценты подлежат пересчету по ставке, равной 1/2 ставки, установленной договором
Увеличение ставки
возможно при других условиях
бонус за межбанковское перечисление – 0,58% в рублях и 0,35% в валюте от суммы перевода (до удержания налога на доходы физических лиц)
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
возможно
представитель банка привезёт документы на работу или любое другое общественное место, для Москвы: в пределах пешей доступности от метро в пределах МКАД
Дата актуализации
01.03.2018 08:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Онлайн Бонус» в 5 городах России
692
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Русский ипотечный банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 684-11-11
(495) 744-55-11

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