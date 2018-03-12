Параметры вклада

Выплата процентов

ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты

Капитализация

нет

Специальный вклад

нет

Особые условия

Вклад открывается только через сайт банка, а также по телефону.

Пополнение

возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее, чем за 180 календарных дней до даты окончания срока вклада

Частичное снятие

возможно не более одной расходной операции в течение срока действия договора в размере не более 25% от суммы вклада на дату заключения договора

Минимальный неснижаемый остаток

равен первоначальной сумме вклада

Досрочное расторжение

на льготных условиях по истечении 3/4 срока вклада начисленные проценты подлежат пересчету по ставке, равной 1/2 ставки, установленной договором

Увеличение ставки

возможно при других условиях бонус за межбанковское перечисление – 0,58% в рублях и 0,35% в валюте от суммы перевода (до удержания налога на доходы физических лиц)

Автопролонгация

невозможна

Открытие вклада online

возможно через интернет-банк или через мобильный банк

Удаленное открытие вклада

возможно представитель банка привезёт документы на работу или любое другое общественное место, для Москвы: в пределах пешей доступности от метро в пределах МКАД

Дата актуализации

01.03.2018 08:46