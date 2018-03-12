Онлайн Бонус
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 366 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 106 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|366 дней
|549 дней
|731 день
|от 30 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|7
|6,75
|6,3
|366 дней
|549 дней
|731 день
|от 1 000 $ до 800 000 $
|1,5
|1,4
|1,3
|366 дней
|549 дней
|731 день
|от 1 000 € до 700 000 €
|0,6
|0,55
|0,45
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается только через сайт банка, а также по телефону.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее, чем за 180 календарных дней до даты окончания срока вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
не более одной расходной операции в течение срока действия договора в размере не более 25% от суммы вклада на дату заключения договора
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 3/4 срока вклада начисленные проценты подлежат пересчету по ставке, равной 1/2 ставки, установленной договором
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
бонус за межбанковское перечисление – 0,58% в рублях и 0,35% в валюте от суммы перевода (до удержания налога на доходы физических лиц)
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
-
возможно
представитель банка привезёт документы на работу или любое другое общественное место, для Москвы: в пределах пешей доступности от метро в пределах МКАД
- Дата актуализации
- 01.03.2018 08:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Онлайн Бонус» в 5 городах России
692
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Русский ипотечный банк»
- Адрес
-
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 684-11-11(495) 744-55-11
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,5% Ставка в долларах 3%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
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