Весна
Автоградбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
634 ₽
Ставка
6,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 10 000 ₽
|6,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение 180 дней со дня открытия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за каждые полные 90 дней – ставка сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весна» в 18 городах России
465
Справочная информация
АО «Автоградбанк»
- Адрес
-
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
пр-тХасана Туфана, д. 43
- Отделения и банкоматы
-
в городе Набережные Челны
- Телефоны
-
(8552) 32-50-00
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