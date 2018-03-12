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Весеняя капель

Чувашкредитпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,35%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
31 489
Ставка
6,35%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день
от 100 000 ₽ 6 6,25
от 1 000 000 ₽ 6,25 6,35
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весеняя капель» в 8 городах России
388
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 3
Отделения и банкоматы
в городе Чебоксары
Отделения 8 Банкоматы 31 посмотреть на карте
Телефоны
(8352) 30-93-09

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