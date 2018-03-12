Время открытий
Инкаробанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
8,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
180 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
409 ₽
Ставка
8,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|180 дней
|от 10 000 ₽
|8,3
|180 дней
|от 500 $
|1,3
|180 дней
|от 500 €
|1,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей, 500 долларов/евро; в течение первых 90 дней срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
не ранее 30 дней с момента открытия вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
при сумме вклада свыше 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро - на условиях вклада "Универсальный"
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 10:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Время открытий» в 1 городе России
11 137
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Инкаробанк»
- Адрес
-
125047, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 32
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
Специальные предложения
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Для посетителей Банки.ру
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