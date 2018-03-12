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Время открытий

Инкаробанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
8,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
180 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
409
Ставка
8,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
180 дней
от 10 000 ₽ 8,3
180 дней
от 500 $ 1,3
180 дней
от 500 € 1,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей, 500 долларов/евро; в течение первых 90 дней срока вклада
Частичное снятие
возможно
не ранее 30 дней с момента открытия вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
при сумме вклада свыше 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро - на условиях вклада "Универсальный"
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 10:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Время открытий» в 1 городе России
11 137
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Инкаробанк»
Адрес
125047, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 32
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте

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