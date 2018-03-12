Пенсионный
Таатта, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 370 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
72 ₽
Ставка
7,15%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|730 дней
|от 1 000 ₽
|7,15
|6,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения гражданина Российской Федерации, удостоверения ветерана боевых действий, удостоверения инвалида ВОВ, удостоверения инвалида ЧАЭС, справки об инвалидности, выданной Государственной службой медико-социальной экспертизы
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении документа, подтверждающего назначение пенсии.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 19 городах России
613
Справочная информация
АО «Банк «Таатта»
- Адрес
-
677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чепалова, д. 36
- Отделения и банкоматы
-
в городе Якутск
- Телефоны
-
8 800 100-18-10 — единая справочная служба(4112) 39-00-00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,5% Ставка в долларах 3%
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