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Пенсионный

Таатта, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
72
Ставка
7,15%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней 730 дней
от 1 000 ₽ 7,15 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения гражданина Российской Федерации, удостоверения ветерана боевых действий, удостоверения инвалида ВОВ, удостоверения инвалида ЧАЭС, справки об инвалидности, выданной Государственной службой медико-социальной экспертизы
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении документа, подтверждающего назначение пенсии.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 19 городах России
613
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Справочная информация
АО «Банк «Таатта»
Адрес
677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чепалова, д. 36
Отделения и банкоматы
в городе Якутск
Отделения 6 Банкоматы 19 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-18-10 — единая справочная служба
(4112) 39-00-00

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