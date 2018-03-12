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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад пенсионный вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения гражданина Российской Федерации, удостоверения ветерана боевых действий, удостоверения инвалида ВОВ, удостоверения инвалида ЧАЭС, справки об инвалидности, выданной Государственной службой медико-социальной экспертизы Особые условия Вклад открывается при предъявлении документа, подтверждающего назначение пенсии. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 07.03.2018 11:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.