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всего четыре периода начисления процентов по 120 дней со ставками 6,8%, 6,5%, 6% и 5,8% годовых; в таблице указана годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт проценты перечисляются каждые 120 дней на текущий счет "Сплошные плюсы"; бесплатно выдается карта MasterCard Standard Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные проценты сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 07.03.2018 10:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.