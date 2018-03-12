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Сплошные плюсы. Новый сезон.

Нико-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,27%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
480 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
8 245
Ставка
6,27%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
480 дней
от 100 000 ₽ 6,27

всего четыре периода начисления процентов по 120 дней со ставками 6,8%, 6,5%, 6% и 5,8% годовых; в таблице указана годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
проценты перечисляются каждые 120 дней на текущий счет "Сплошные плюсы"; бесплатно выдается карта MasterCard Standard
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 10:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сплошные плюсы. Новый сезон.» в 7 городах России
233
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
Отделения и банкоматы
в городе Оренбург
Отделения 8 Банкоматы 16 посмотреть на карте
Телефоны
(3532) 34-00-34

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