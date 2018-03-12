Сплошные плюсы. Новый сезон.
Нико-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,27%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
480 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 245 ₽
Ставка
6,27%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|480 дней
|от 100 000 ₽
|6,27
всего четыре периода начисления процентов по 120 дней со ставками 6,8%, 6,5%, 6% и 5,8% годовых; в таблице указана годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
на текущий счёт
проценты перечисляются каждые 120 дней на текущий счет "Сплошные плюсы"; бесплатно выдается карта MasterCard Standard
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 10:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сплошные плюсы. Новый сезон.» в 7 городах России
233
Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
- Адрес
-
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 34-00-34
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