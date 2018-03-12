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Классический

Почтобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
368 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
575
Ставка
5,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
368 дней
от 10 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 5,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
5 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты за полный квартал сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 10:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 2 городах России
365
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
Адрес
614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
Отделения и банкоматы
в городе Пермь
Отделения 19 посмотреть на карте
Телефоны
(342) 236-07-72

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12 месяцев 5,6 15 000 ₽ Посмотреть
Признание 5,5 3 000 ₽ Посмотреть
Срочный (рубли) 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 5,35 10 000 ₽ Посмотреть
Практичный Максимум 5,3 10 000 ₽ Посмотреть
Практичный 5,2 20 000 ₽ Посмотреть
Горячий процент 4,75 10 000 ₽ Посмотреть
Срочный (валюта) 0,5 300 $ Посмотреть
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