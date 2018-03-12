Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

предусмотрено два три периода начисления процентов: с 1 по 400 день - 2,25% в долларах, 0,5% в евро, с 401 по 700 день - 2,85% и 0,1% соответственно, с 701 до окончания срока - 1% и 0,1%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств