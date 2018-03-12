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Морозный (валюте)

Локо-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,96%
Сумма
от 300 $
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
18 $
Ставка
1,96%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
1100 дней
от 300 $ до 80 000 $ 1,96
1100 дней
от 300 € до 80 000 € 0,25

предусмотрено два три периода начисления процентов: с 1 по 400 день - 2,25% в долларах, 0,5% в евро, с 401 по 700 день - 2,85% и 0,1% соответственно, с 701 до окончания срока - 1% и 0,1%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты за полные периоды начисляются и выплачиваются исходя из значения процентной ставки, установленной для соответствующего периода
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 09:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Морозный (валюте)» в 21 городе России
1 762
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 18 Банкоматы 23 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-50-50 — единая справочная служба

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