Морозный (валюте)
Локо-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,96%
Сумма
от 300 $
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
18 $
Ставка
1,96%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|1100 дней
|от 300 $ до 80 000 $
|1,96
|1100 дней
|от 300 € до 80 000 €
|0,25
предусмотрено два три периода начисления процентов: с 1 по 400 день - 2,25% в долларах, 0,5% в евро, с 401 по 700 день - 2,85% и 0,1% соответственно, с 701 до окончания срока - 1% и 0,1%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полные периоды начисляются и выплачиваются исходя из значения процентной ставки, установленной для соответствующего периода
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 09:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Морозный (валюте)» в 21 городе России
1 762
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
-
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-50-50 — единая справочная служба
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