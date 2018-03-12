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Верное решение

Межрегиональный промышленно-строительный банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
420 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
71
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
420 дней
от 1 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
каждые 60 дней
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
каждые 60 дней
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 13:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Верное решение» в 9 городах России
219
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Адрес
430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
Отделения и банкоматы
в городе Саранск
Отделения 4 Банкоматы 23 посмотреть на карте
Телефоны
(8342) 29-79-79

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