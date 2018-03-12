Верное решение
Валюта
₽
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
420 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
71 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|420 дней
|от 1 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
каждые 60 дней
- Капитализация
-
ежемесячно
по выбору клиента
каждые 60 дней
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 13:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Верное решение» в 9 городах России
219
Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
- Адрес
-
430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 29-79-79
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