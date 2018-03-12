Диалог
Кемсоцинбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,66%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
550 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 018 ₽
Ставка
6,66%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|550 дней
|от 50 000 ₽ до 1 500 000 ₽
|6,66
всего два периода начисления процентов со ставкой 7,25% годовых с первого по 365-й день и 5,5% - с 366 по 550 день; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; в течение первых 180 дней с момента открытия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 365 дней процентная ставка сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 12:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Диалог» в 3 городах России
386
Справочная информация
АО «Кемеровский социально-инновационный банк»
- Адрес
-
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 12
- Отделения и банкоматы
-
в городе Кемерово
- Телефоны
-
(3842) 36-90-90
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