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Диалог

Кемсоцинбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,66%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
550 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
5 018
Ставка
6,66%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
550 дней
от 50 000 ₽ до 1 500 000 ₽ 6,66

всего два периода начисления процентов со ставкой 7,25% годовых с первого по 365-й день и 5,5% - с 366 по 550 день; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей; в течение первых 180 дней с момента открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 365 дней процентная ставка сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Диалог» в 3 городах России
386
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Справочная информация
АО «Кемеровский социально-инновационный банк»
Адрес
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 12
Отделения и банкоматы
в городе Кемерово
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(3842) 36-90-90

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