Мандариновый сезон
Нефтепромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
112 000 ₽
Ставка
8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|365 дней
|от 30 000 ₽
|7,25
|7,5
|7,75
|от 1 400 000 ₽
|7,6
|7,95
|8
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
предоставляется банковская карта Visa Classic без взимания комиссии за первый год обслуживания
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 14:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мандариновый сезон» в 5 городах России
2 535
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк»
- Адрес
-
123001, Москва, Вспольный пер., д. 19/20, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 234-22-00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
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-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
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