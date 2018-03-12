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Мандариновый сезон

Нефтепромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
112 000
Ставка
8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 365 дней
от 30 000 ₽ 7,25 7,5 7,75
от 1 400 000 ₽ 7,6 7,95 8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
предоставляется банковская карта Visa Classic без взимания комиссии за первый год обслуживания
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 14:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мандариновый сезон» в 5 городах России
2 535
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк»
Адрес
123001, Москва, Вспольный пер., д. 19/20, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 234-22-00

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