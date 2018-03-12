Благотворительный
РосЕвроБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
718 918 ₽
Ставка
7,15%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 100 000 ₽
|6,95
|от 1 500 000 ₽
|7,1
|от 10 000 000 ₽
|7,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- благотворительный
- Особые условия
-
Единовременно в день окончания первоначального срока вклада Банк перечисляет из суммы выплаченных процентов сумму в размере 0,1% годовых от суммы вклада в адрес Благотворительного фонда "Память Поколений" в виде пожертвования на благотворительную программу, в рамках которой фонд оказывает адресную помощь ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ, ветеранам и инвалидам боевых действий.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
если вклад действовал более половины срока, то процентный доход выплачивается за фактическое количество дней нахождения средств во вкладе, исходя из ½ ставки, фактически применявшейся при нахождении средств во вкладе
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
при этом суммой пролонгированного вклада считается сумма фактического остатка на счете вклада на дату пролонгации
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 13:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Благотворительный» в 13 городах России
1 251
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк»
- Адрес
-
119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 777-11-11
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