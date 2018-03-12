Единовременно в день окончания первоначального срока вклада Банк перечисляет из суммы выплаченных процентов сумму в размере 0,1% годовых от суммы вклада в адрес Благотворительного фонда "Память Поколений" в виде пожертвования на благотворительную программу, в рамках которой фонд оказывает адресную помощь ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ, ветеранам и инвалидам боевых действий.