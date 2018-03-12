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Благотворительный

РосЕвроБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
718 918
Ставка
7,15%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 100 000 ₽ 6,95
от 1 500 000 ₽ 7,1
от 10 000 000 ₽ 7,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
благотворительный
Особые условия

Единовременно в день окончания первоначального срока вклада Банк перечисляет из суммы выплаченных процентов сумму в размере 0,1% годовых от суммы вклада в адрес Благотворительного фонда "Память Поколений" в виде пожертвования на благотворительную программу, в рамках которой фонд оказывает адресную помощь ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ, ветеранам и инвалидам боевых действий.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
если вклад действовал более половины срока, то процентный доход выплачивается за фактическое количество дней нахождения средств во вкладе, исходя из ½ ставки, фактически применявшейся при нахождении средств во вкладе
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
при этом суммой пролонгированного вклада считается сумма фактического остатка на счете вклада на дату пролонгации
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 13:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Благотворительный» в 13 городах России
1 251
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк»
Адрес
119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 17 Банкоматы 27 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 777-11-11

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