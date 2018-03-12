Максимальный доход
Совкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
553 ₽
Ставка
7,4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|от 30 000 ₽
|7
|7,4
|7
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
на счёт банковской карты
к банковскому счёту для расчётов физических лиц оформляется карта рассрочки «Халва»
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; общая сумма дополнительных взносов не может превышать сумму, внесенную в течение первых 10 дней срока вклада; банк имеет право отказать вкладчику в приеме дополнительных взносов во вклад
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты выплачиваются по ставке «до востребования»
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 10:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 991 городе России
69 520
Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
- Адрес
-
156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
- Сайт
- www.sovcombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Кострома
- Телефоны
-
8 800 100-00-06 — единая справочная служба
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