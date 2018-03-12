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Максимальный доход

Совкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
553
Ставка
7,4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней
от 30 000 ₽ 7 7,4 7 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт банковской карты
к банковскому счёту для расчётов физических лиц оформляется карта рассрочки «Халва»
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
1 000 рублей; общая сумма дополнительных взносов не может превышать сумму, внесенную в течение первых 10 дней срока вклада; банк имеет право отказать вкладчику в приеме дополнительных взносов во вклад
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты выплачиваются по ставке «до востребования»
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 10:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 991 городе России
69 520
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Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
Адрес
156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
Сайт
www.sovcombank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Кострома
Отделения 7 Банкоматы 7 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-00-06 — единая справочная служба

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