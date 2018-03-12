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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на счёт банковской карты к банковскому счёту для расчётов физических лиц оформляется карта рассрочки «Халва» Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма 1 000 рублей; общая сумма дополнительных взносов не может превышать сумму, внесенную в течение первых 10 дней срока вклада; банк имеет право отказать вкладчику в приеме дополнительных взносов во вклад Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются по ставке «до востребования» Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 02.03.2018 10:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.