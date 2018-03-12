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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях для вкладов в рублях на срок 367 дней по ставке 5% годовых если фактический срок вклада составил от 181 до 366 дней Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 22.02.2018 15:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.