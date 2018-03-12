Максимальный
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 180 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 290 ₽
Ставка
7,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|180 дней
|367 дней
|от 100 000 ₽
|7
|7,25
|180 дней
|367 дней
|от 15 000 $
|1,5
|1,75
|180 дней
|367 дней
|от 10 000 €
|0,25
|0,25
процентные ставки действуют с 23.02.2018 г.
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
для вкладов в рублях на срок 367 дней по ставке 5% годовых если фактический срок вклада составил от 181 до 366 дней
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 1 городе России
582
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
- Адрес
-
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 380-30-408 800 707-20-38 — единая справочная служба
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-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
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