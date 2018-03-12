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Максимальный

Московское Ипотечное Агентство, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 180 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
7 290
Ставка
7,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
180 дней 367 дней
от 100 000 ₽ 7 7,25
180 дней 367 дней
от 15 000 $ 1,5 1,75
180 дней 367 дней
от 10 000 € 0,25 0,25

процентные ставки действуют с 23.02.2018 г.

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
для вкладов в рублях на срок 367 дней по ставке 5% годовых если фактический срок вклада составил от 181 до 366 дней
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 1 городе России
582
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
Адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 380-30-40
8 800 707-20-38 — единая справочная служба

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