Накопительный
Валюта
₽
Ставка
5,80%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1096 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
18 956 ₽
Ставка
5,8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1096 дней
|от 100 000 ₽
|5,8
четыре периода начисления процентов: с 1 по 180-й день - 6,9%, с 181 по 367-й день - 6,9%, с 368 по 730-й день - 6%,с 731 по 1096-й день - 4,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада; действует с 23.02.2018 г.
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за истекшие периоды действия ставки начисляются и уплачиваются исходя из значения процентной ставки, установленной для соответствующего периода действия
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 15:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 1 городе России
340
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
- Адрес
-
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 380-30-408 800 707-20-38 — единая справочная служба
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