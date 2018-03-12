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Накопительный

Московское Ипотечное Агентство, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,80%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1096 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
18 956
Ставка
5,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1096 дней
от 100 000 ₽ 5,8

четыре периода начисления процентов: с 1 по 180-й день - 6,9%, с 181 по 367-й день - 6,9%, с 368 по 730-й день - 6%,с 731 по 1096-й день - 4,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада; действует с 23.02.2018 г.

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты за истекшие периоды действия ставки начисляются и уплачиваются исходя из значения процентной ставки, установленной для соответствующего периода действия
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 15:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 1 городе России
340
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
Адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 380-30-40
8 800 707-20-38 — единая справочная служба

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