Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

четыре периода начисления процентов: с 1 по 180-й день - 6,9%, с 181 по 367-й день - 6,9%, с 368 по 730-й день - 6%,с 731 по 1096-й день - 4,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада; действует с 23.02.2018 г.