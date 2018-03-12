Премиальный
Валюта
₽
Ставка
6,90%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
214 888 ₽
Ставка
6,9%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 3 000 000 ₽
|6,9
процентная ставка действует с 23.02.2018 г.
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
100 000 рублей; за исключением последних 30 календарных дней; сумма вклада (остаток на счете) не должен превышать 20-кратный размер неснижаемого остатка по вкладу
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
с 31 дня
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 15:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный» в 1 городе России
271
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
- Адрес
-
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 380-30-408 800 707-20-38 — единая справочная служба
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