Зимняя сказка
ГринКомБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
93 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
166 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|93 дня
|от 10 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зимняя сказка» в 5 городах России
199
Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
- Адрес
-
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
- Отделения и банкоматы
-
в городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 25-51-96
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